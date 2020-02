Militair én klimaatactivist is geen fijne combinatie: ‘Wat heb je gedaan, pannenkoek?’

Ict'er Sijmen Mulder maakt zich in zijn vrije tijd graag nuttig voor de samenleving. Als lid van het Korps Nationale Reserve bijvoorbeeld. Burgers die bijspringen als vrijwillig militair en daarvoor betaald krijgen. Zo hielp hij de afgelopen jaren, in uniform en soms gewapend, bij de migrantencontroles in de haven van Hoek van Holland, de Nijmeegse Vierdaagse en Nationale Dodenherdenking. Hij deed het sinds 2014 en met plezier. ,,Heerlijk en zinvol werk.”



Maar sinds eind vorig jaar is hij geen reservist meer. Op 11 december leverde soldaat eerste klasse Mulder zijn uniform in. Dat heeft te maken met zijn andere vrijetijdsactiviteit: demonstreren voor het klimaat. Mulder is sinds begin vorig jaar actief in de klimaatbeweging. Dat ziet hij, net als zijn vrijwilligersjob bij defensie, als werken aan vrede en veiligheid. ,,Klimaatverandering kan de wereld ontwrichten. Ik wil mijn zorgen omzetten in verandering. Mijn twee bezigheden vind ik niet conflicterend, ik zag er geen probleem in", vertelt hij.



Zijn eerste Klimaatmars loopt de Purmerender in maart vorig jaar, samen met 40.000 anderen in Amsterdam. Daarna raakt hij steeds nauwer betrokken bij een van de meest luidruchtige klimaatclubs: Extinction Rebellion (XR). Hij wordt namens die groep contactpersoon voor de gemeente en de politie bij demonstraties. ,,Daar waren ze blij met mij. Omdat ik bij defensie werk, spreek ik hun taal.” Tegelijkertijd kijken ze bij XR soms wat raar op: defensie is niet direct de natuurlijke habitat voor klimaatactivisten. ,,Ze zagen het als een curiositeit." Voor zijn collega's bij de Nationale Reserve maakt hij ondertussen geen geheim van zijn activisme. Ook leidinggevenden weten ervan.