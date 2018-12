‘Misschien ben ik toch een foute man’

,,Ben jij wel in contact met jezelf?’’



Een pervers soort nieuwsgierigheid houdt me vast aan deze cafétafel. Haar vraag is retorisch.



,,Heb jij vroeger wel leren spelen?’’



Het woord spreekt ze uit of het een kostbaar kleinood is.



,,Ik had een meccanodoos, denk het wel.’’



,,Typisch een man, grappen maken op de verkeerde momenten.’’