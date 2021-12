Na 1 februari vrij reizen voor iedereen die binnen 9 maanden boosterprik heeft gehad

eu-overlegVrij reizen door Europa moet blijven, ondanks de hoge besmettingsgraden in veel landen. Voorwaarde is wel dat iedereen binnen negen maanden na zijn laatste prik een boosterprik heeft gehaald.

Dat is globaal de uitkomst van Brussels beraad dinsdag tussen de 27 EU-ministers van Volksgezondheid. ,,Samen uit, samen thuis. Het is niet verstandig als landen eigen reisregels hanteren”, aldus Hugo de Jonge na afloop.

De nieuwe regels gaan waarschijnlijk per februari in. De Jonge beloofde dat de boosterprik in Nederland voor iedereen op tijd beschikbaar is.

Vakantie

De minister zei het na afloop belangrijk te vinden dat reizen voor wie afdoende gevaccineerd is mogelijk blijft: ,,Mensen willen weten of ze met vakantie kunnen of niet.” Met de bestaande coronapas wordt dat lastig omdat steeds meer landen op eigen houtje besluiten tot aanvullende regels en er dus eigenlijk al weken geen gezamenlijke pas meer is.

Dat is ook precies de reden dat de Europese Commissie op 25 november met voorstellen kwam om de boel opnieuw te stroomlijnen.

De bescherming van de eerste prikken begint na zes maanden af te nemen. Niet alle lidstaten hebben meteen genoeg vaccins of prikcapaciteit voor een snelle boosterprik. De Sloveense minister van Volksgezondheid Janez Poklukar, nog tot 1 januari raadsvoorzitter, verklaarde na afloop tegen deze site dat hij hoopt over de geldigheidsduur nog deze maand een akkoord te bereiken, nog voor zijn Franse collega de hamer overneemt.

Samen optrekken

In de raad hield Hugo de Jonge een ferm pleidooi voor samen optrekken. Dat moet zich niet beperken tot de coronapas, hij wil ook een verplichte PCR-test voor iedereen die naar Europa wil reizen. Ook daarover moet later nog worden besloten, maar diverse ministers vielen hem al bij.

Aan het begin van het beraad drong EU-Commissaris van Volksgezondheid Kyriakides er op aan dat alle lidstaten vaart maken met de vaccinaties. ,,Vaccineren en boosteren zijn de enige uitweg.” Op dit moment is 66 procent van de Europese bevolking gevaccineerd en 77 procent van de volwassen Europese bevolking.

Met de nieuwe, veel besmettelijker varianten moeten de vaccinatiepercentages omhoog. Veel ministers zeiden dat ze nu ook kinderen vaccineren, of dat voorbereiden.

‘Allemaal in hetzelfde schuitje’

,,Volksgezondheid blijft nationaal beleid”, aldus minister De Jonge, ondanks zijn pleidooien om tot zoveel mogelijk coördinatie te komen. ,,We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Niemand had een paar maanden geleden verwacht dat we nu weer in deze situatie zouden zitten, ook onze adviseurs hadden dat scenario niet voorzien.”

De experts die de ministers in Brussel toespraken drukten hun ‘ernstige bezorgdheid’ uit nu de besmettingen om zich heen grijpen en er over de omikronvariant nog steeds veel onbekend is. ,,De situatie is al ernstig zonder omikron. Maar we weten dat snel ingrijpen helpt. En dat gevaccineerden een aanzienlijk betere bescherming hebben.”

