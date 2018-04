Narcissen? We kwamen voor de tulpen!

Gele narcissen zo ver het oog reikt, maar waar blijven die kleurrijke tulpenvelden in de Bollenstreek? Door een strenge winter en een koud voorjaar bloeien ze weken later dan normaal en dat leidt tot heel wat sippe gezichten bij toeristen.

Tien kilometer lang zochten ze zich suf. Maar daar zijn ze dan eindelijk; rode tulpen. Het is nog maar één rijtje dat in bloei staat in een veld vol groene knoppen. En toch kunnen Aartje de Vries (62) en Dikkie van den Brandhof (65) hun geluk niet op. Tot nu toe zagen ze alleen nog narcissen. En hyacinten. ,,Ook mooi. Maar eerlijk gezegd kwamen we daar niet voor’’, zegt De Vries.

Bijna elk jaar maken de twee zussen uit Amersfoort en Renswoude half april een rondje door de bollenvelden. Dan huren ze een fiets op station Leiden en trappen ze zo 35 kilometer weg. ,,Mijn man wordt er gek van als ik er weer over begin. Maar ik kan er niet genoeg van krijgen. Die kleuren, elk jaar weer. Dat is zo bijzonder’’, zegt De Vries, als ze zich met de mobiel van haar zus tussen de tulpen op de foto heeft laten zetten.

Aartje de Vries (r) moest met haar zus Dikkie van den Brandhof goed zoeken, maar vond uiteindelijk één rijtje rode tulpen.

Dit jaar is het uitje niet bepaald waar ze zich zo op hadden verheugd, moeten de zussen toegeven. De Bollenstreek oogt nog vooral heel groen en dat heeft alles te maken met de strenge winter en een koud voorjaar, weet kweker Henk van der Slot uit Lisse. ,,Er zijn jaren dat we in de derde week van april al de bloemen eraf halen. Nu moeten veel soorten nog opkomen. De natuur laat zich nu eenmaal niet leiden.’’

Er zijn wel akkers die in bloei staan, maar daarop groeien vooral narcissen en hyacinten. Ook prima voor Chris Baker (67) en Tim Titt (69) uit het Britse Derbyshire. Zoveel geeltinten van de narcissen hebben zij nog nooit gezien. ,,En heb je die sterke geur van de hyacinten geroken? Geweldig’’, zegt Baker.

Het stel is al lang blij dat er wat in bloei staat, want de accomodaties in Lisse zijn schaars in deze tijd van het jaar en dus hebben ze rond Kerst al iets geboekt. ,,We gokten dat half april de beste tijd zou zijn en vinden het niet tegenvallen, ook zonder de tulpen.’’

Bloemenzee

Toch komen veel toeristen juist wel voor die kleurrijke oceaan van bloemen die Nederland zo wereldberoemd heeft gemaakt. Binh Lau (22) uit Finland bijvoorbeeld, had ze graag willen zien. ,,Ik studeer hier tijdelijk en studiegenoten hebben het op Facebook nergens anders over. Iedereen wil hier naartoe, omdat het zo typisch Nederlands is.’’

Lau heeft nu samen met haar Nederlandse studiegenoot Beyonce de Meza (18) uit Den Haag een dagje vrij en heeft de gok genomen. Maar ook zij hebben nog nauwelijks tulpen gevonden. ,,We kennen nu wel de plekken waar we later nog eens naar terug moeten’’, lacht ze.

Lau bezoekt de streek tenminste nog, maar veel toeristen komen nu niet verder dan de Keukenhof. Zij laten een extra uitstapje langs de bollenvelden nog even voor wat het is, merken ze bij de fietsverhuur van Sam van Dam. Hij verhuurt fors minder tweewielers dan in dezelfde periode vorig jaar, toen de tulpen al volop in bloei stonden. ,,Mensen zijn heel goed ingelezen en weten precies dat het dit jaar allemaal wat later op gang komt’’, zegt hij.

Van Dam heeft dan ook het liefst een warm voorjaar met en een flinke temperatuurdaling als de tulpen uit zijn. Dan bloeien ze het langst. Al heeft een laat seizoen zoals dit jaar ook een voordeel; veel toeristen zien nu tenminste niet dat de boeren de bloemen eraf hakken. Dat is nodig om bollen te kweken, maar doet pijn aan de ogen bij veel bloemenliefhebbers. ,,Daar snappen veel toeristen echt helemaal niets van’’, zegt Van Dam.