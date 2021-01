Nederlandse militair gewond tijdens oefening in Afghanistan

OMT adviseert tegen openen basisscho­len op 25 januari

19:51 De basisscholen en de kinderopvangcentra kunnen het best voorlopig dicht blijven. Een opening op 25 januari, zoals het kabinet overweegt, is niet verstandig. Dat staat in een advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet, bevestigen ingewijden na berichtgeving door de NOS.