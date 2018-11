Nederlandse vrouw met cocaïne gearresteerd in Istanboel

Naomi M. viel op door haar nerveuze, angstige gedrag. De politie nam haar mee naar een aparte ruimte en doorzocht haar bagage waar niets in te vinden was. Bij de inspectie van haar kleding en lichaam bleek dat ze een korset aanhad, dat veel weg had van een kogelwerend vest. Daarin vond de politie 5 kilo en 359 gram cocaïne, verpakt in kleine plastic pakketjes.

Volgens de politie wordt ze ervan verdacht een koerier te zijn die voor een internationaal drugskartel werkt. In haar verklaring zei ze dat ze niet wist dat het drugs was, maar dacht dat ze geld vervoerde. M. vertelde dat ze werkt als fotograaf en naar Istanboel kwam als toerist. Na het verhoor is ze naar een vrouwengevangenis overgebracht, waar ze in voorarrest haar proces moet afwachten.



De Turkse recherche doet ondertussen onderzoek naar haar connecties en naar de contactpersoon in Istanboel bij wie ze de drugs zou gaan afleveren.