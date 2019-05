Noorse prinses spreekt Nederlands met een zachte g, dankzij studie in Maastricht

Deurwaar­der wil mensen aan werk helpen: ‘Voorkomen dat ze in schulden raken’

18:00 Op een landgoed in de bossen bij het Gelderse Ellecom krijgen veertien mensen vier dagen lang trainingen om zichzelf te ontwikkelen. Het is onderdeel van The Boost, een traject met als doel een passende baan te vinden. Organisator? Incasso- en deurwaardersorganisatie Flanderijn. ,,We willen voorkomen dat mensen in de schulden raken.”