NRC-fotograaf cel ingegooid nadat hij weigerde foto's af te staan aan politie

Rechter: Verliezer van Miljoenenjacht mocht terecht niet verder

11:26 Endemol heeft terecht besloten om Miljoenenjacht-deelnemers Arrold van den Hurk niet verder te laten spelen nadat hij 'per ongeluk' op de stopknop had gedrukt. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. Dat Van den Hurk per ongeluk op de knop drukte is inherent aan het spel, vindt de rechtbank.