Onderzoeken integriteit politie moeten beter

Korpschef Henk van Essen zegt dat het in de toekomst anders zal gaan, als agenten onder een vergrootglas komen te liggen omdat ze zich zouden hebben misdragen. Elk jaar worden er zo'n 500 tot 550 onderzoeken binnen de politie uitgevoerd, omdat politiemensen over de schreef zouden zijn gegaan. ,,Het kan en moet beter”, erkent Van Essen, naar aanleiding van de twee studies.

De kritiek die daarin wordt geuit - vandaag gingen de rapporten naar de Tweede Kamer - is niet mals. De onderzoeken zijn langdradig, het verschil in kwaliteit is te groot en de onderzoeken worden niet altijd op de juiste manier aangestuurd vanuit de politieleiding. Daarom komen er vaste protocollen, die bij elk onderzoek gevolgd worden. Moeilijke integriteitszaken worden in de toekomst ondergebracht bij een speciaal, centraal team. Ook komt er meer aandacht om te voorkomen dat agenten in de fout gaan, door middel van preventie.