Onze buurman plast in de portiek, en wie kan het opruimen?

Vraag: Onze - al jaren voor nachtelijke overlast zorgende buurman - urineert geregeld in de portiek, de hal of in beide. Ook ligt hij daar als hij dronken is. Dan bellen wij 112 en leggen agenten hem in zijn bed. De woningstichting wacht nog even af, maar eist dat wij het trappenhuis schoonhouden. Moeten wij de smeerboel opruimen?