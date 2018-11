Ouderschuld: ‘Er is elke dag wel iets dat je fout doet’

Het is niet de week van de ouders, kan ik wel stellen. We werden begin deze week met onderzoekscijfers om de oren geslagen die ons deemoedig stemden. Allereerst vervoeren we onze kinderen onveilig. Bij een onderzoek van VeiligheidNL en het Erasmus MC onder bijna 500 vaders en moeders, bleek dat acht op de tien het autostoeltje verkeerd had geïnstalleerd, of de kinderen er niet goed in vastgezet had. Terwijl de ouders in kwestie dachten dat ze het goed hadden gedaan. Op het journaal toonden ze beelden van dummy-poppen die bij een botsing met autostoel en al door de voorruit gekatapulteerd werden. Beelden die een instant schuldgevoel oproepen.