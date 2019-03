Paddo’s bij het ontbijt voor een beter humeur

Verdachte liquidatie Amsterdam opgepakt in Praag

15:18 Een politieteam in Praag heeft de verdachte van een liquidatie in Amsterdam aangehouden. Dat gebeurde gisterenavond in de Tsjechische hoofdstad Praag. Het gaat om de 38-jarige Caba D. Hij staat bekend als een koelbloedige huurmoordenaar die zowel de Hongaarse als de Servische nationaliteit bezit en meerdere moorden heeft gepleegd.