Pedagoog: Uren in de slaapkamer ‘chillen’ helemaal niet erg

Het liefst zit hij boven te gamen, daar is Christiaan Bakker (13) eerlijk in. ,,In mijn kamer kan ik lekker mijn eigen ding doen, zonder gezeur.” Ook zus Isabelle (15) is graag op haar kamer. Niet om te gamen, maar om te zingen en dansen. ,,Ik spreek ook wel met vrienden af, maar na een drukke schooldag wil ik het liefst chillen in mijn slaapkamer.” Moeder Mariëlle Bakker-du Plessis (44) begrijpt het wel. ,,En eigenlijk vind ik het ook wel lekker om beneden weer ruimte te hebben, zonder rondslingerend speelgoed overal.”