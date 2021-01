Peiling: bijna helft ondervraagden wil aftreden kabinet om toeslagenaffaire

Gert (58) mept inbreker met hockey­stick z'n slaapkamer uit: ‘Ik sla je helemaal kapot!’

7:33 Midden in de nacht schrok hij wakker. Een inbreker. In z'n slaapkamer. Een dag later vertelt Gert van Lunteren in Harderwijk het bijzondere verhaal over hockeysticks en het wc-raampje. ,,Ik dacht niet na. Ik zat vol adrenaline.’’