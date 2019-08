Prins Harry zwengelt discussie aan: zijn minder kinderen de oplossing voor klimaatverandering?

Archie, de jongste telg van de Britse koninklijke familie, zal hooguit één broertje of zusje krijgen. Dat zei prins Harry deze week in de Britse Vogue. Zijn kijk op milieuproblemen als klimaatverandering is veranderd sinds hij in mei vader werd, onthulde hij in een interview met de bekende primatoloog Jane Goodall. ,,We zijn kikkers in het water dat tot een kookpunt wordt gebracht. Het is beangstigend’’, zegt hij. Als de 85-jarige Goodall daarop half-grappend suggereert dat hij dan niet teveel kinderen moet nemen, reageert hij: ,,Twee, maximaal!’’