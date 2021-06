Reacties op Sywert van Lienden: ‘Een deal is een deal, en daar hoef je niet op terug te komen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 7 juni in de krant verschenen over onder meer AstraZeneca en Sywert van Lienden.

Sywert | Er zijn meer schuldigen in mondkapjesaffaire

Afgelopen zaterdag las ik het stuk ‘Sywert besodemieterde ons allemaal, daarom zijn we zo boos’ (AD 5-6) en de column van Özcan Akyol over Sywert van Lienden. Ja wij zijn boos, omdat iemand onder de vlag van belangeloos handelen 9 miljoen euro winst maakt, maar de auteur schenkt geen aandacht aan het feit dat Van Lienden dit ook voor elkaar kreeg dankzij zijn netwerk in Den Haag, iets wat Eus wel doet. Eigenlijk zit juist daar mijn verontwaardiging: mensen die over gemeenschapsgeld beschikken en daarvoor aanbestedingsregels moeten volgen, bevoordelen iemand uit hun netwerk tijdens een crisis. We hebben fors betaald voor mondkapjes, ze waren nodig, en ze bleken waardeloos. Blijkbaar is er in het contract geen voorwaarde gesteld dat de deal teruggedraaid wordt als de geleverde spullen ondeugdelijk zijn. Er zijn meer schuldigen aan te wijzen dan alleen Van Lienden. Ik hoop van harte dat die snel gevonden worden. En voortaan dergelijke deals tijdens een crisis even langs een onafhankelijke toezichthouder laten gaan?



Hans Groen, Steenwijk.

Sywert 2. | Andermans geld uitgeven is altijd gemakkelijk

Hoe is het mogelijk dat er binnen de regels van de wet ruimte is voor het naar oplichting ruikend handelen van Sywert van Lienden? Goedgelovige demissionaire ministers en ambtenaren hebben ervoor gezorgd dat hij zonder risico voor 100 miljoen euro kon shoppen. Hoe makkelijk is het geld uit andermans zak uit te geven! Dus ministers, Kamerleden en ambtenaren, steek uw hand in eigen boezem. En wij, burgers, mogen de tekorten weer aanvullen.



L. Elbersen, Amersfoort.

Sywert 3. | Afspraak is afspraak

Ik snap de ophef niet over de mondkapjesdeal. De inkopers bij het ministerie van Volksgezondheid stemden in. Een deal is een deal, en daar hoef je niet op terug te komen. Hadden ze bij het ministerie hun huiswerk maar beter moeten doen. Ik kijk voordat ik iets koop ook eerst of het elders goedkoper is. Bij Van Lienden is de VOC-mentaliteit naar boven gekomen. Ik had hetzelfde gedaan.



Edwin Dik, Appingdam.

Sywert 4. | Hier met die miljoenen

Ik irriteer mij mateloos aan de deal met Sywert van Lienden. De onbeschaamdheid om 9 miljoen euro aan belastinggeld weg te sluizen en glashard te ontkennen geen winstoogmerk te hebben. Terug dat geld! Het is van ons. Ik overweeg een petitie te beginnen. Regering, houd je rug recht en haal dat geld terug.



Margriet van der Werf, Groningen.

Woningnood | Zonder asielzoekers is er nog steeds een tekort

Met enige verbazing las ik de ingezonden brief van Pauline Borst (AD 5-6). Zij ziet een verband tussen kinderpardons, statushouders en woningnood. Van de 219.000 immigranten in 2020 zijn er slechts 17.000 asielzoeker of nareiziger. Zij veroorzaken het probleem niet: worden ze niet toegelaten dan blijft de woningnood bestaan. En hoe zou ‘links’ de nood kunnen oplossen als Rutte al tien jaar aan het roer staat? Als je de grote geldstromen volgt, vind je meer verklaringen voor de woningnood: een groot aantal mensen verdient er veel geld aan. Dat terwijl de woningbouwcorporaties vleugellam zijn gemaakt door hun financiële slagkracht weg te belasten.



Alec Martel, Den Haag.

AstraZeneca | Kunnen we de feiten voor zich laten spreken?

Het vaccin AstraZeneca is in de media weggezet als onbetrouwbaar en gevaarlijk. Uit de cijfers blijkt echter wat anders. Volgens Lareb zijn er bij 1,9 miljoen vaccinaties 16 gevallen bekend van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Ter vergelijking: in Nederland overlijden jaarlijks 6000 mensen aan de bijwerkingen van geneesmiddelen. Daar hoor je niemand over. De Gezondheidsraad zegt terecht dat het vaccin zeer effectief is en ziekenhuisopnamen en erger voorkomt. Dat weegt terecht zwaarder dan de uiterst beperkte bijwerkingen. Ik ben blij dat ik sinds begin maart met dit vaccin beschermd ben.



Stef van der Steen, oud-gezondheidsstatisticus, Culemborg.

AstraZeneca 2. | Ik was ook te braaf en voel me nu een sukkel

60-65 jarigen vaccineren we met het slechtst dekkende vaccin. Wat doe je dan als je een oproep krijgt? Je gaat, want een andere keus is er niet. En nu mogen de weigeraars alsnog een ander vaccin kiezen en krijgen eerder een tweede prik dan zij die netjes gehoor gaven aan de oproep voor een AstraZeneca-vaccin. Ook ik was boos, jaloers en voel me een sukkel, net als Frank Poorthuis, alleen kan ik dit gevoel moeilijker loslaten.



Maria Gommans.

