Rechter beslist: eisen IS vrouwen terecht terugkeer naar Nederland?

LIVEMoeten Nederlandse vrouwen die zich aansloten bij IS teruggehaald worden naar Nederland? Vandaag beslist de rechter in Den Haag of 23 vrouwen terecht eisen dat Nederland hen terughaalt uit Syrië. Familieleden in Nederland zitten in spanning, slachtoffers van IS volgen het proces met afschuw.

De familieleden kwamen tijdens de behandeling van het kort geding namens de vrouwen massaal opdagen om het te volgen. Dit vooral vanwege de kinderen, in totaal 56. De jongste baby is pas onlangs geboren en zij moeten, met hun moeders, in moeilijke omstandigheden zien te overleven. ,,De vrouwen moeten boeten, wij zijn hier voor de kinderen,” zei een familielid. Alle vrouwen zitten vast in detentiekampen in Noord Syrië, waar het ze aan veel ontbreekt. Hulporganisaties zagen de afgelopen tijd honderden kinderen omkomen in zulke kampen.

Ondertussen is de situatie in Noord Syrië steeds chaotischer aan het worden, door de Turkse inval. De Koerden die de kampen bewaken zijn daardoor in de knel gekomen. ,,Als Nederland niets doet, krijgt de Syrische president Al-Assad de kinderen straks in handen”, stelde advocaat Tom de Boer namens de vrouwen. Die president is de afgelopen jaren van talloze mensenrechtenschendingen beschuldigd.

Genocide

Maar IS maakte zich ook schuldig aan vele, vele mensenrechtenschendingen. De vrouwen hebben zich aangesloten bij een regime dat martelingen nauwkeurig vastlegde, in ‘promotievideo's’, waar een genocide op de bevolkingsgroep Jezidis werd gepleegd. Wie niet gedood werd of wist te ontsnappen, viel in handen van de terreurorganisatie, die vrouwen verhandelde als seksslavinnen. Nu wijzen Jezidis Nederland erop: het waren de vrouwen van IS, die de sleutels in handen hadden van de Jezidi-vrouwen die werden vastgehouden, die ze aankleedden voordat ze werden verhandeld. Zij zijn, kortom, medeschuldig, zo stelde Dalal Ghanim in deze krant.

Ghanim wijst er ook op dat vrouwen in Nederland lage straffen staat te wachten. ,,IS-vrouwen zouden terecht moeten staan voor genocide, maar ze krijgen in Nederland geen straf.’' Als ze een korte tijd in de cel zitten, is het onder omstandigheden waar veel IS-slachtoffers voor zouden tekenen, in veiligheid en met eten.