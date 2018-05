Russische journalist doodgeschoten in Kiev

In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is dinsdag de Russische journalist Arkadi Babtsjenko neergeschoten en in een ambulance aan zijn verwondingen overleden. De Oekraïense politie vermoedt dat de moord op Babtsjenko te maken heeft met zijn werk.

Babtsjenko (41) stond bekend als kritisch op het Kremlin, de Russische annexatie van de Krim en steun voor separatisten in het oosten van Oekraïne en het Russische optreden in Syrië. Hij was een van de bekendste oorlogscorrespondenten in Rusland. Hij schreef sinds 2009 voor de kritische krant Novaya Gazeta en werkte als tv-presentator. Babtsjenko verliet het land in 2017 omdat hij voor zijn leven vreesde.

,,De eerste en meest voor de hand liggende aanwijzing vormen zijn professionele activiteiten", verklaarde chef van de politie in Kiev Andriy Krishchenko. Volgens hem vond Babtsjenko's echtgenote haar man thuis, badend in het bloed. Hij zou drie keer in zijn rug geschoten zijn in het trappenhuis van zijn appartement in Kiev toen hij de deur uit ging om brood te kopen.

Volledig scherm Arkadi Babtsjenko. © REUTERS

Babtsjenko vocht in de jaren 90 in Tsjetsenië als soldaat in het Russische leger. Daarna ging hij de journalistiek in en werkte voor diverse Russische media als oorlogscorrespondent. Hij publiceerde ook boeken over zijn oorlogservaringen.

Kwaad

Zijn artikelen maakten de Russen regelmatig kwaad. In een van zijn stukken schreef hij dat hij niet kon zitten met de dood van leden van een Russisch koor die in december 2016 omkwamen bij een vliegtuigcrash, omdat ze voor de Russische troepen in Syrië gingen optreden. Sommige critici wilden hem het Russische staatsburgerschap afnemen.

In juli 2016 werd in Kiev ook al een journalist gedood. De Wit-Rus Pavel Sheremet, die werkte voor verschillende Russische media, kwam toen om het leven bij een bomaanslag op zijn auto. Die zaak is nooit opgelost.