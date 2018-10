Saskia Noort wordt columnist

,,We hebben Saskia Noort gevraagd een column te schrijven over nieuws dat haar raakt”, schrijft de AD-hoofdredacteur vandaag in zijn krant. ,, We kennen Saskia Noort allemaal als Nederlands meest succesvolle thrillerschrijfster, maar in haar voorlaatste boek Huidpijn liet zij zich al van een andere kant zien en het dit jaar verschenen Stromboli is zelfs omschreven als de eerste #MeToo roman. Saskia is behalve de koningin van de spanning ook een buitengewoon bij de maatschappij betrokken vrouw, we verheugen ons op haar waarnemingen.”



De lezers van AD en regionale kranten krijgen vanaf komend weekeinde elke zaterdag twee nieuwe bijlagen bij de krant: Z en Zo. In Z achtergronden bij het nieuws, en bij de regionale titels zijn dat vooral achterronden bij het nieuws uit de eigen stad en regio. Er komen ook twee pagina’s Wetenschap. De redactie gaat daar samenwerken met het maandblad New Scientist, en met de Universiteit van Nederland, een platform dat online gratis colleges aanbiedt van topwetenschappers van de Nederlandse universiteiten.