Spastisch omgaan met een twijfelachtig verleden

Meisje (15) ontsnapt aan verkrachters door meer over te zwemmen

8 september Na bijna een maand is een einde gekomen aan de lijdensweg van een Amerikaanse tiener van vijftien uit Minnesota. Het meisje was ontvoerd door drie criminelen die haar herhaaldelijk verkrachtten. Toen ze even alleen werd gelaten, kon ze ontsnappen door een meer over te zwemmen. De politie prijst de moed en de kracht van de tiener.