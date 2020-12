ab osterhausMet maar liefst 8793 nieuwe coronabesmettingen kunnen we kerst het beste maar ‘een jaartje overslaan'. Dat zegt viroloog Ab Osterhaus. ,,Dit is heel slecht nieuws. Keiharde maatregelen zijn noodzakelijk.”

De laatste cijfers van het RIVM doen alarmbellen afgaan: de afgelopen 24 uur kwamen er 8793 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er maar liefst 2210 meer dan gisteren en het is het hoogste aantal sinds 31 oktober. Er zijn weliswaar meer mensen getest, maar het percentage positieven is gelijk gebleven, aldus het RIVM. ,,Dit is heel zorgelijk”, zegt een woordvoerder, die Nederland oproept zich vooral aan de geldende maatregelen te blijven houden. ,,We zien dat het steeds drukker wordt, op straat en op de weg.” Toch kan het RIVM nog geen precieze verklaring van de stijging geven.

De cijfers schokken ondertussen ook viroloog Ab Osterhaus, die spreekt van ‘heel slecht nieuws'. ,,Bijna 9000. Wauw, dit is hoog. Over versoepelingen hoeven we het nu helemaal niet meer te hebben. We zijn nog niet eens aan de winter toe.” Het ligt voor de hand dat tijdens de maanden met koud weer het aantal besmettingen toeneemt, maar als de stijging nu al zo fors inzet, kan het uit de hand lopen. Dit bewijst aldus Osterhaus: ,,We kunnen niet leven met het virus, we moeten het uitbannen.”

Het ligt dan ook voor de hand dat straks extra maatregelen worden genomen, zegt ook epidemioloog Frits Rosendaal. ,,Er komen natuurlijk in elk geval geen versoepelingen. Pas over twee weken kunnen we zien wat deze stijging precies betekent voor de ziekenhuizen. We hebben eerder gezien dat er een soort voorbereidende persconferentie komt van premier Rutte, een laatste poging om gedrag te veranderen, waarna de week erop daadwerkelijk meer maatregelen worden aangekondigd.”

Ook Osterhaus denkt dat die stap wel genomen móet worden. ,,In Duitsland heeft Angela Merkel extra maatregelen in een dramatische rede aangekondigd, in België komen ze ook tot dat besef.” Na de kerst gaat Duitsland op slot, in de aanloop naar de feestdagen roept Merkel op contacten zo veel mogelijk te beperken. ,,In Nederland is zelfs nog over skivakanties gesproken, maar de cijfers zijn echt veel te hoog. Voor een versoepeling met kerst ziet het er ook niet gunstig uit. Ik zou zeggen: sla het een jaartje over, hou het sober.” Hij waarschuwt voor de grote effecten die te zien waren na Thanksgiving in Amerika en Canada.

Het RIVM kan niet zeggen of in Nederland misschien Sinterklaas bijdraagt aan de stijging. ,,Dat zou snel zijn”, aldus de woordvoerder. ,,Wij gaan uit van een incubatietijd van vijf of zes dagen.” Toch ligt het volgens Rosendaal voor de hand dat drukte in winkelstraten in aanloop naar de feestdagen bij heeft gedragen, net zoals drukte op de weg van mensen die ook nog eens vaker op kantoor gaan werken. En dan is er nog het weer. ,,Het wordt nu kouder, daar voelt het virus zich misschien prettiger bij. Daarnaast zorgt die kou dat ons gedrag verandert: we zitten vaker binnen. Je kan het effect van de temperatuur alleen en het gedrag niet goed uit elkaar halen, we weten alleen dat er ook bij griep een seizoenseffect is.”

Niet voor niets waarschuwt Osterhaus dat de échte kou nog moet komen. Daarom zet hij ook vragtekens bij het open zijn van de scholen. ,,Ik hoor over klassen die thuis moeten blijven, scholen die dichtgaan vanwege besmettingen. Dat speelt ook bij mijn kleinkinderen en dat is een probleem.” Maar wat er ook precies aan ten grondslag ligt, op dit moment kan hij maar één echte conclusie trekken. ,,Ik denk niet dat het virus onder controle is.”

