‘Toeslagenouders’ willen kinderen terug, maar zetten de wens van hun kinderen centraal

ONDERZOEK Zorgen over jeugdzorg ‘stapelen zich op’ in Gouda: ‘Beerput is open en dit is pas het begin’

De problemen binnen de jeugdhulpverlening in Gouda stapelen zich op, wijst een rapport van Leefbaar Gouda uit. De fractie slaat alarm en overhandigt het onderzoeksrapport dinsdagmiddag aan wethouder Anna van Popering (Jeugd en welzijn). ,,De beerput is open en dit is pas het begin.”

4 oktober