Typhoon in tranen bij Zomergasten: ‘Ik wil dat kinderen beoordeeld worden op karakter, niet op kleur’

Glenn de Randamie, beter bekend als rapper Typhoon, raakte vanavond erg emotioneel in gesprek met presentatrice Janine Abbring van Zomergasten . De tranen kwamen na een fragment van de Zweedse film As it is in heaven . Na het gezang van een koor in de film kwam het gesprek terug op racisme. ‘Het gaat over vrijheid, het gaat over zelfbeschikkingsrecht. Over zijn wie je wil zijn. Het gaat over, waar Martin Luther King het over had, ik wil dat mijn kinderen beoordeeld worden op hun karakter in plaats van hun kleur.’

In de Zweedse film helpt Daniel Daréus het lokale koor. In het koor zitten allerlei verschillende mensen, met elk hun eigen problemen. Maar Daniel weet van de zeer verschillende individuen een team te maken.

Daarvoor had De Randamie met Abbring al over racisme gesproken, over Malcolm X en Martin Luther King. Na het filmfragment (zie onderaan dit artikel) staan de tranen in de ogen van de rapper en komt hij terug op dat gespreksonderwerp. ,,Ik wil dat mijn kinderen beoordeeld worden op hun karakter in plaats van hun kleur. Ik vind het zelf verschrikkelijk dat we iets als Black Lives Matter überhaupt moeten zeggen. Dat komt er bij echt niet in. ... Het zou zo vanzelfsprekend moeten zijn.’’ En,,Mijn kleur is niet wie ik ben. Ik wil zijn wie ik ben.’’

null Typhoon over de film 'As It is in Heaven': "Het gaat over vrijheid, zelfbeschikkingsrecht. Over beoordeeld worden op karakter in plaats van hun kleur. Ik vind het verschrikkelijk dat we iets als Black Lives Matter überhaupt moeten zeggen." #zomergasten pic.twitter.com/qovpn4ehtd

null Ontroerde @typhoon breekt na filmfragment As it is in heaven. 'Ik wil zijn wie ik ben. Veel vrienden horen nu pas wat er van binnen (bij zwarte mensen) speelt. Het gaat niet over schuld, maar welke verantwoordelijkheid je kunt nemen.'#zg20 #Zomergasten

Zoals altijd tijdens de afleveringen van Zomergasten kan de gast van vanavond op zowel de goed- als afkeuring van de kijkers rekenen, hoewel velen het fragment kunnen waarderen.

null Ik wil zijn, wie ik ben. Ik ben erg onder de indruk van Typhoon. #Zomergasten #zg20

null Typhoon heeft laten zien dat je met hard werken en jezelf zijn succes kunt hebben en omarmd wordt door Nederland. Hier valt hij voor mij compleet door de mand

null zomergasten Typhoon is een held. Wat een kwetsbare man met een ijzersterk verhaal. Het komt er niet heel vloeiend uit, maar het verhaal is top!

null Wat wordt de racisme discussie ontzettend slecht gevoerd in Nederland. De polariserende #akwasi en #sylvanasimons die oproepen tot geweld. Als je kijkt naar @typhoon in #Zomergasten hoe hij met veel emotie z'n hart laat spreken. Dan zou ik hem naar voren schuiven. #typhoon #zg20

null Een van de beste momenten in de Zomergasten-geschiedenis: het fragment van As It Is In Heaven en Typhoon daarna: emotioneel, duidelijk, urgent.

null Hoe sympathiek ook, waarom is Typhoon uitgenodigd voor #Zomergasten The bigotry of low expectations noem je dit, geloof ik.

Typhoon sprak in het NPO-programma verder openhartig over zijn twee burn-outs en hoe racisme daar aan bijdroeg. De eerste burn-out overkwam de muzikant in 2007 na het uitbrengen van zijn eerste plaat. ,,Ik deed gewoon echt te veel, ik had het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen en dat ik mensen wat verschuldigd was,” zegt de artiest. ,,Opeens konden er ook allemaal dingen, doordat ik geld had. Ik kon dan ook moeilijk nee zeggen.”

,,Ik moet me ook twee keer zo hard bewijzen door mijn kleur,” bekent De Randamie. De muzikant zegt dat mee te hebben gekregen vanuit huis. ,,En dat praatje van mijn ouders valt nog mee met wat kinderen van kleur in de Verenigde Staten te horen krijgen. Die wordt verteld: je kan zo de volgende hashtag zijn.” Typhoon verwijst daarmee naar de verschillende Afro-Amerikanen die werden gedood door de politie in de VS.

,,De eerste keer wist ik niet eens dat ik een burn-out had gehad. Ik heb het niet zo herkend, en ik ben ook best wel snel weer doorgegaan,” vertelt de artiest. ,,Pas bij de tweede keer was het echt heel heftig. En het kwam gewoon weer door hetzelfde ding: overcompensatie.”

Eerder deze maand werd bekend dat Typhoon samen met ex-international Edgar Davids en vier anderen in opdracht van het kabinet het maatschappelijk debat over het Nederlandse slavernijverleden gaan aanzwengelen. Zo hoopt het kabinet Nederlanders te verbinden en ‘een bredere erkenning van dit gedeelde verleden’ te bereiken, liet minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) weten. Het zeskoppige ‘adviescollege’ onder leiding van de Antilliaanse politicus Frits Goedgedrag organiseert ,,een reeks gesprekstafels over het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving”

33ste seizoen

Het VPRO-programma Zomergasten is vanavond aan zijn 33ste seizoen begonnen. Abbring is daarin toe aan haar vierde opeenvolgende seizoen als presentatrice. Ze komt daarmee op gelijke hoogte met Adriaan van Dis, die tussen 1999 en 2002 vier keer gastheer was. Peter van Ingen heeft met acht seizoenen tot nu toe de meeste Zomergasten gepresenteerd.

De belangstelling voor Zomergasten wisselt doorgaans sterk. Bekendere namen weten vaak veel meer kijkers te trekken. Vorig jaar was de uitzending met misdaadjournalist John van den Heuvel bijvoorbeeld het populairst met 647.000 kijkers. De minst bekeken aflevering was met schrijfster Hanna Bervoets, daar stemden 278.000 mensen af. De uitzendingen van Zomergasten met Youp van ‘t Hek (2001, 1,3 miljoen), Mies Bouwman (2002, 1,1 miljoen) en Eberhard van der Laan (2017, 1,1 miljoen) zijn nog altijd het best bekeken.

In de komende weken zijn schrijfster Nazmiye Oral, viroloog Jaap Goudsmit, advocaat Inez Weski, minister Carola Schouten van Landbouw en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer te gast. In een interview op NPO Radio 1 vertelde Abbring vrijdag dat de redactie probeert te kiezen voor gasten die de grote onderwerpen van het jaar vertegenwoordigen, zoals de boerenprotesten of de Black Lives Matter-beweging.