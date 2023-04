Uittips! 5 x doordeweeks dingen doen in Utrecht

indebuurt.nlUtrecht saai? Nooit! Zelfs doordeweeks niet. Met een paar klikken op het internet kwamen we uit op superleuke uitjes die we maar wat graag met je delen. Van een pubquiz tot een leerzame wandeling: deze vijf activiteiten wil je niet missen.

Utrecht College Tour: Ray Klaassens

Zit jij aan de buis gekluisterd zodra er een nieuwe aflevering van Kamp van Koningsbrugge beschikbaar is? Dan moet je maandag 24 april naar De Kargadoor aan de Oudegracht. Utrecht College Tour interviewt van 19.45 tot 21.00 uur voormalig commando en hoofdinstructeur van Kamp van Koningsbrugge, Ray Klaassens. Het belooft een inspirerende avond te worden en jij mag er gratis en voor niets bij zijn. Kijk hier voor meer informatie.

Pubquiz Ganspoort

Weet jij altijd alles over alles en heb je zin in een fantatiek avondje uit met je vrienden? Tippie voor jou: op dinsdag 25 april doe je bij Camping Ganspoort mee met een pubquiz. In verschillende rondes testen de quizmasters van Upbeatles je algemene kennis op het gebied van entertainment, geschiedenis, sport en wetenschap. De inschrijving start om 20.00 uur en de eerste vragen worden een halfuurtje later op je afgevuurd. Meedoen kost 6 euro per persoon. Kijk hier voor meer informatie.

Volledig scherm Foto: Camping Ganspoort

Salsa Nola

Wil je deze week na het werk even je heupen lekker losgooien? Ga dinsdagavond salsadansen bij Nola op de Mariaplaats. Je bent welkom tussen 20.30 en 00.00 uur. DJ JUAN zorgt voor de muziek, jij voor de moves. Kijk hier voor meer informatie.

Volledig scherm Foto: Nola

Koningsdag 2023

Oranjetompoucen, vrolijke Utrechters, feestjes en nog veel meer: dat is Koningsdag in Utrecht in een notendop. Het festijn, dat op donderdag 27 april 2023 is, wordt uitbundig gevierd. De viering begint in Utrecht al de dag ervoor op woensdag 26 april. Heb jij je oranje outfit al bij uitgezocht? Dan is het tijd om plannen te maken. Hier lees je alle info over Koningsdag in Utrecht.

Volledig scherm Koningsdag 2022 © indebuurt Utrecht

Audiotour ‘Hoor het Werkspoor’

Een wandeling maken en daar ook meteen wat van opsteken? Dan is de wandeling ‘Hoor het Werkspoor’ misschien wat voor jou. De route voert je langs de parels van het Werkspoorkwartier, terwijl je luistert naar persoonlijke verhalen en soundscapes. De audiotour is gratis en loop je gewoon met je mobiele telefoon (mét internet). De wandeling duurt ongeveer een uur en start en eindigt bij Werkspoorcafé De Leckere aan de Tractieweg 43. Hier vind je meer informatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

