Val jij op foute mannen? 'Die bestaan helemaal niet'

Vuurwerk­bran­che niet enthousi­ast over verplichte lanceerin­stal­la­tie

8 oktober De vuurwerkbranche is niet enthousiast over de lanceerinstallaties die dit jaar verplicht moeten worden verkocht aan klanten die vuurpijlen aanschaffen. ,,We hebben er genoeg kunnen inkopen, maar het is een maatregel voor de bühne. De pijl afschieten vanuit een fles water werkt net zo goed,'' zegt Leo Groeneveld namens de vuurwerkbranche.