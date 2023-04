Van kleding tot meubels: Utrecht krijgt een maandelijkse markt voor tweedehands spullen

Ouders die meisje in vuilcontai­ner stopten verdacht van moord op hun eerdere baby

De Amsterdamse ouders van de baby die begin 2021 werd achtergelaten in een ondergrondse vuilcontainer in Holendrecht worden verdacht van moord op een eerdere baby. De destijds minderjarige ouders werden al verdacht van poging tot moord op het meisje dat in de container is gevonden.