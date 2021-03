Verdacht pakketje Amsterdam Centraal ongevaarlijk: station weer vrijgegeven, OV in stappen opgestart

Museump­lein in Amsterdam weer rustig na ontbinden demonstra­tie en schoonve­gen ME

17:46 Het is zondagmiddag rond 17.30 uur weer rustig op het Museumplein in Amsterdam, nadat de driehoek van burgemeester, politie en justitie een demonstratie die daar werd gehouden heeft ontbonden. Eerder was er een noodbevel ingesteld. De mobiele eenheid verdreef bijna alle aanwezigen en zette daarbij een waterkanon in. De meeste betogers verlieten daarna het plein. Of er mensen zijn aangehouden is nog niet bekend.