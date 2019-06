Vietnam verliest dagelijks anderhalf voetbalveld aan land

Serie WaterlandersJeannette den Boer en Stefan Coppers reizen voor de videoserie Waterlanders de wereld over om te ervaren hoe klimaatverandering het dagelijks leven elders op aarde nu al ontregelt. Deze week zijn ze in de Menkongdelta in Vietnam: ,,We verliezen hier anderhalf voetbalveld per dag!’’

De Vietnamese kust ligt er gehavend bij. Verwoeste huisjes lijken hals over kop verlaten te zijn. De was hangt verlaten aan een lijn. Hier en daar slingert een verloren slipper. De zee lijkt verre van woest maar eet desalniettemin als een soort van pac-man stukje voor stukje de kust op, maar liefst anderhalf voetbalveld per dag.

De Mekong rivier is een van de machtigste rivieren op aarde. Hij vindt z’n oorsprong in China en meandert meer dan 4000 km door Azië voor hij in Vietnam de delta bereikt. In de rivier verrijst de een na de andere mega-dam. Dat begon in China en nu ook in Thailand, Laos en Cambodja.

De dammen worden gebouwd om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar stroom, maar inmiddels is de schade die ze aanrichten niet te overzien. Mark Goichot, rivierendeskundige van het Wereldnatuurfonds luidt de noodklok. ,,Als ik het voor het zeggen zou hebben zou ik ze allemaal afbreken.”

Goichot ligt toe: ,,We zitten hier in de grootste delta ter wereld. Een delta, dat is niks meer dan een lading zand en modder die in de loop der tijd door de rivier hier is neergegooid. Dit zogeheten sediment blijft tegenwoordig achter de dammen stroomopwaarts hangen. Hierdoor zinkt de Mekongdelta, een gebied waar bijna 22 miljoen mensen woont, voor onze ogen.”

Langs de afgekalfde kuststrook loopt een man er verloren bij. Hij slentert wat tussen de vervallen huisjes. ,,Niet zo lang geleden was de kust ver weg!’’ Hij wijst naar de horizon. ,,Dit was een dorpje ver van zee.’’ Iets verderop zitten twee oude Vietnamese vrouwen in een noodwoning. Ze mopperen op de zee: ,,De golven worden steeds hoger, elk jaar weer.’’

Goichot: ,,De slachtoffers denken dat de klimaatverandering de boosdoener is; dat het komt door de zeespiegelstijging. Maar dat is alleen maar een katalysator. De reden van de erosie zijn de dammen die letterlijk hun land stelen.’’