,,Jij hebt het niet zo naar je zin, geloof ik.’’



Ik weet niet hoe ik op dergelijke benaderingen moet reageren. ‘Flikker op’ is het eerste wat opkomt. ‘Wel hoor’, zeg ik standaard, en dan wens ik dat ik een ander gezicht had gehad.



Meer mensen hebben er last van: voelen we ons neutraal, dan lijken we chagrijnig. Zorgelijk. Somber. Net zo moet ik zelden lachen als iedereen lacht, wat het misverstand versterkt.



Daarbij, als iemand vraagt hoe het gaat, ga ik er te genuanceerd op in - dat moet ik eens afleren. ‘Goed hoor!’ moet je roepen, begeleid door een blije lach. Niet: ‘Shit man, wéér lekkage in de badkamer’.