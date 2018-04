Voor de wet zijn we allemaal gelijk, behalve jij, gehandicapte

Omdat Job niks kan wat deze maatschappij geld oplevert, zal hij zijn leven lang niet werken. Dus gelden er ook geen achterlijke arbeidsregels en kortingen voor hem. Godzijdank valt hij niet onder de Participatiewet die als het aan staatssecretaris Van Ark ligt straks bepaalt dat mensen met een arbeidsbeperking betaald krijgen naar prestatie. Vallen ze tegen - de 'deskundige' kent de kwalificatielimieten - dan mag hun baas ze onder het minimumloon betalen. Goed voor de portemonnee van de werkgever!



Maar stel je even voor. Je hebt een baan, doet je best en iemand zegt tegen je: vanwege jouw tekortkomingen ben je nog minder waard dan het minimumloon dat geldt voor iedereen in dit land. Voor de wet zijn we allemaal gelijk, behalve jij. Weet je, gehandicapte, je mag blij zijn dat iemand je nog toelaat in zijn bedrijf. Eigenlijk zou je zelfs geld mee moeten brengen. Ja, leg elke dag 25 euro bij je baas op het bureau omdat jij zijn vloer mag vegen!