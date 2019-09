Weduwe Philips topman Cohen later voor de rechter in Kenia

updateDe weduwe van Nederlander Tob Cohen, oud-topman van Philips, verschijnt later dan aanvankelijk gepland voor de rechter in Kenia. De zitting is verplaatst naar 26 september, berichten Keniaanse media.

Er is besloten tot uitstel zodat weduwe Sarah Wairimu een psychisch onderzoek kan ondergaan. Het lichaam van haar echtgenoot is vrijdag ontdekt bij zijn woning, nadat hij al acht weken vermist was. Wairimu was eerder al aangehouden vanwege de vermissing van haar echtgenoot, die voorheen een topfunctie had bij Philips in Oost-Afrika.

Uit de eerste onderzoeksresultaten zou zijn gebleken dat Cohen in zijn huis om het leven is gebracht. Het is nog onduidelijk wanneer dat precies gebeurde. Wairimu heeft eerder ontkend iets met te maken te hebben met de verdwijning van haar echtgenoot. Onbekend is of ze dat ook zal volhouden voor de rechter.

Een paar dagen geleden reisde de zus van de vermoorde Cohen naar Kenia om de verdachte te confronteren. De echtgenote was met Cohen in een vechtscheiding beland. Volgens vrienden en familie had ze hem belazerd en was ze uit op zijn bezittingen.

Een van de verdachten in de moordzaak rond Tob Cohen heeft verklaard dat hij een huisje moest bouwen bovenop de watertank waarin diens lichaam was gedumpt. Daardoor zou het lijk van de voormalige topman van Philips Oost-Afrika voor altijd verborgen blijven, zo heeft hij tegen de Keniaanse politie gezegd.

Dit en andere details komen naar voren in een reconstructie van de Keniaanse krant The Daily Nation van de 55 dagen durende zoektocht naar het lichaam van de Nederlandse zakenman. Cohen werd vrijdag aangetroffen in zijn eigen watertank, die hij had laten plaatsen om de tuin te beregenen rond zijn blauw-witte villa in een voorstad van Nairobi, Kitisuru. Volgens The Nation was zijn lichaam in een zwarte zak gestopt met een touw om zijn nek en zijn handen voor zijn lichaam gebonden.