Willow Mae (30): Ik duwde mijn man weg, uit angst hem kwijt te raken

,,Mijn liefdesverhaal is ook mijn artistieke verhaal. Als singer-songwriter laat ik me inspireren door de relatie met mijn man. Onze geschiedenis gaat terug tot mijn 14de, toen werden we verliefd. In 2010 trouwden we, vijf jaar later kregen we een dochter. Onze band is hecht en de liefde intens, maar tegelijkertijd is er het aantrekken en afstoten. We vinden het moeilijk om wezenlijk met elkaar in verbinding te komen. Elkaar écht toelaten is een kwestie van durven, want stel dat de ander er toch vandoor gaat? Dat is een gevecht dat we voeren met elkaar maar vooral met onszelf, ondanks alle mooie dingen die er tussen ons zijn.