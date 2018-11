Zo kun je leven zonder plastic

Iedere Nederlander opent gemiddeld zeven verpakkingen per dag. Van alle plastic verpakkingen waarop geen statiegeld zit, belandt tweederde ongescheiden bij het restafval. In totaal produceren we bijna 490 kilo afval per persoon per jaar. Cijfers om niet al te optimistisch over te worden. Hoe zorgen we ervoor dat die getallen omlaag kunnen? Door te beginnen in je eigen huis bijvoorbeeld!



Jessie Kroon (24) uit Amersfoort geeft alvast het goede voorbeeld. Samen met haar zus Nicky begon ze vier jaar geleden de blog Het Zero Waste Project, waarin ze verslag doen van hun leven met zo weinig mogelijk afval. Afgelopen september kwam hun gelijknamige boek uit met als ondertitel Een leuker leven met minder plastic.



Ook Emily-Jane Townley (39), moeder van drie kinderen uit Baarn, blogt sinds 2013 over haar Leven Zonder Afval en ze runt een webshop met handigheidjes voor een afvalloos leven. Ze geven tips over plasticvrije alternatieven in huis.