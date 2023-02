A28 ter hoogte van Hoevelaken weer open na ongeval met vrachtwagens

VAN WIEG TOT GRAF Hoe Fons Panis (1932-2023) als burgemees­ter de moderne politiek naar Leusden bracht

Fons Panis was langdurig burgemeester van het gemoedelijke dorp Maartensdijk geweest, toen hij aan de slag moest in het roerige Leusden. Een snel groeiend dorp waar hij direct moest gaan puinruimen. Het leek of niemand in Leusden het nog met elkaar eens was. De politici knokten elkaar de tent uit.