Dit is hoe de eerste teams uit Nijkerk dit weekeinde speelden

Sluiten woning na aanslag goed idee? 'Daders aanpakken, niet slachtof­fers uit huis zetten'

Na aanslagen op woningen in Amersfoort besloot burgemeester Lucas Bolsius om twee woningen te sluiten. Hij hoopt daarmee de veiligheid in de buurt weer te vergroten. Het sluiten van woningen leidt evenwel ook tot kritiek, want daarmee straft Bolsius slachtoffers die mogelijk niets hebben misdaan. En krijgen de daders hun zin.