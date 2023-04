Examenstunt in Hoevelaken loopt uit de hand: zowel politie als brandweer rukt uit

Chris Fokker bedient schotklok tijdens korfbalfi­na­le in Ahoy: ‘Hier kan geen EK of WK tegenop’

Oud-topkorfballer Chris Fokker (51) uit Leusden bediende zaterdag de schotklok tijdens de zaalkorfbalfinale in Ahoy. ,,Als ze me volgend jaar nodig hebben, mogen ze me weer bellen.”