Geboren in Finland, rijdend voor Estland; de lange weg die de Nijkerkse Relander aflegde voor een bestaan als amazone

170.000 op Schiphol onderschep­te babypalin­gen waarschijn­lijk morgen uitgezet in Randmeren

De 170.000 palingen die op Schiphol werden onderschept blijven in Nederland. Ze worden naar alle waarschijnlijkheid morgen uitgezet in de Randmeren. Momenteel verblijven de palingen in een ‘noodopvang’ in het Dolfinarium in Harderwijk.