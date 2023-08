Niet op vakantie? Dan halen we de camping hierheen, dachten ze bij dit verzor­gings­huis: ‘Heerlijk genieten’

Naar de camping gaan in de zomervakantie is voor velen de normaalste zaak van de wereld. Maar niet als je in een verzorgingshuis zit. Om de bewoners toch ‘dat ouderwetse gevoel’ te geven, dachten ze in Barneveld: we halen de camping gewoon híerheen. ‘Ik heb het ijskoud, maar ja, dat had je het vroeger op de camping ook.’