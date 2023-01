Grappenmakers geven 'wildvreemde' een stopteken in Nijkerk, maar dan worden de rollen omgedraaid...

Met samenvatting Protest ‘Vogels’ bij doorgebro­ken speler is tevergeefs: ‘Dat moment is bepalend geweest’

Lijfsbehoud voor IJsselmeervogels in de Jack’s League wordt nog een hels karwei. Een andere conclusie kon nauwelijks worden getrokken na een kansloze 0-2 nederlaag in de hervatting thuis tegen koploper AFC. ‘Vogels’ meende wel benadeeld te zijn, nadat de gevloerde en doorgebroken speler Khalid Tadmine niet werd bestraft. ,,Dat moment is bepalend geweest.”

22 januari