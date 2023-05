Helder weer in Nijkerk vandaag

Bolsius blij met wetswijzi­ging waarmee burgemees­ters makkelij­ker woningen kunnen sluiten

In de Tweede Kamer werd dinsdag een wetsvoorstel aangenomen waarmee burgemeesters gemakkelijker woningen kunnen sluiten bij (dreigend) geweld. Daar is burgemeester Lucas Bolsius, die deze maand nog twee woningen in Liendert en Vathorst moest sluiten na een reeks van explosies, blij mee.