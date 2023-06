Heldere ochtend en middag in Nijkerk

de kwestie Wat vindt u: moet Amersfoort een cultuurtem­pel bouwen (van zeker 120 miljoen euro)?

Het plan om in Amersfoort naar voorbeeld van TivoliVredenburg in Utrecht een cultuurpaleis te bouwen, worden steeds concreter. Volgens culturele instellingen en de gemeente is het dé manier om in één klap van alle huisvestingsproblemen verlost te zijn en stoot het de stad op in de vaart der volkeren. Maar wat vindt u?