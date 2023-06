Ondernemers en gemeenten woest op minister: ‘Doe nú iets aan knooppunten Hoevelaken en A1-A30’

Klant stak medewerker en overleed door klap op zijn hoofd: ‘Mogelijk is dit niet strafbaar’

Het overlijden van de 60-jarige klant die in de Sanisale in Amersfoort een medewerker neerstak, is een onverwachte wending in een toch al zeer opzienbarende zaak. Én één die de rechtspraak voor een moeilijke keuze stelt: want moet de man die de klant aanviel nu wel of niet worden vervolgd? ,,Mogelijk is dit niet strafbaar.’’