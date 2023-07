Partijen blijven lijnrecht tegenover elkaar: geweer om wolf te beschieten blijft voorlopig in de kast

DE KWESTIE (GESLOTEN) Bosgebrui­kers moeten nog beter gescheiden worden om ongelukken te voorkomen

Het is zomer, dus als het weer het toelaat genieten we ons suf in het bos. Met z’n allen. Want sinds corona hebben we de Nederlandse natuur (her)ontdekt. In de steeds drukker wordende natuurgebieden zorgen verschillende recreantenstromen – met verschillende snelheden – soms voor ongelukken. De oplossing? ‘Scheid de wandelaars nog beter van de fietsers.’ Wat vindt u? Reageren kan onderaan het artikel.