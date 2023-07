Stevige buien met een enkele keer onweer in Nijkerk vandaag

met video Bedrijfs­pand in Zeewolde ontruimd vanwege grote brand op dak met zonnepane­len

Een bedrijfspand in Zeewolde is vanochtend ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan op het dak met zonnepanelen. De brandweer schaalde al snel op naar grote brand waarna er meerdere blusvoertuigen uit de directe omgeving werden opgeroepen.