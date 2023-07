Stralend zonnig weer in Nijkerk vandaag

IJsselmeer­vo­gels, Sparta Nijkerk en Eemdijk samen in de derde divisie: ‘Zwaarste, maar ook de leukste poule’

IJsselmeervogels, Eemdijk en Sparta Nijkerk spelen komend seizoen samen in de derbyrijke derde divisie. Want ook de Utrechtse clubs Hercules en Kampong alsmede DVS’33 en DOVO zijn in deze poule ingedeeld.