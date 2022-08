100 jaar geleden reed de bus van Millingen naar Nijmegen voor de eerste keer

De kermis in Mook zoekt een extra publiek­seve­ne­ment als oppepper: ‘Het is nu aan de Mookse jeugd’

MOOK - Ze mogen organisator Nico Sterrenberg bellen - ‘of anders de burgemeester’- : de lokale verenigingen of andere enthousiastelingen met een goed idee om meer mensen naar de kermis in Mook te trekken. ,,Een evenement in de vorm van Te land, ter zee en in de lucht, dat zou je zomaar bij de Maas kunnen houden”, zegt hij.

13:05