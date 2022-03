100 matrassen voor Oekraïense vluchtelingen, nog 200 meer nodig: ‘We kunnen die mensen niet op een vieze matras laten slapen’

Noodopvang voor honderden Oekraïnse vluchtelin­gen in Jan Massinkhal

NIJMEGEN - Honderden vluchtelingen uit Oekraïne krijgen tijdelijk noodopvang in de Jan Massinkhal in Nijmegen. De gemeente maakt de hal er de komende dagen geschikt voor. Waarschijnlijk kunnen de eerste Oekraïeners die de oorlog in hun land zijn ontvlucht er komend weekend of begin volgende week in.

17:01