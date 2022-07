1023 muzikanten, 2170 toiletten, 132.000 liter mensenpis

Terwijl de verte dreunde passeerden we in de zure lucht van stront en veevoer enkele boerderijen. Ergens in mijn leven (uit 1959) is de boerderij veranderd in een chemische vleesfabriek. Het was griezelig. Groene vlaktes lagen verdrietig voor ons uitgerold. In de nacht zoemden de boerenbedrijven als goddeloze machines.