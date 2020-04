3-jarig jongetje uit Millingen aan de Rijn overleden na zwaar ongeval in Leuth

‘Wel druk op straat, maar niet in de winkels: veiligheid niet in het geding’

12:43 NIJMEGEN - Op straat was het zaterdag in de Nijmeegse binnenstad misschien drukker dan in de voorgaande weken, maar in de winkels bleef het rustig. Van een grote omzetstijging was geen sprake. De veiligheid was niet in het geding.