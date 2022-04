600 euro voor 17.700 huishoudens in Nijmegen om hoge energierekening te compenseren

Update Vrouw (23) aangehou­den voor betrokken­heid bij steekpar­tij in Malden

MALDEN - Bij een steekincident aan het Jonckherenhof in Malden is donderdagmiddag een man gewond geraakt. De politie was daarna enige tijd op zoek naar een vrouw en deed daarvoor ook een Burgernet-melding uitgaan.

1 april